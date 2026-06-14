Концерт группы «Руки вверх!» объединил несколько поколений нижегородцев

Действительно, окунуться в позитивную музыкальную атмосферу в этот вечер смогли люди разных возрастов — от современной молодежи до поколения 50+ На альбомах «Руки вверх!», как известно, выросли поклонники нескольких эпох. В этом году группа отмечает свое 30-летие. И те, кто зажигал под песни Сергея Жукова в конце 1990-х, спустя много лет были рады снова услышать их.