Концерт группы «Руки вверх!» объединил несколько поколений нижегородцев

Такого количества зрителей на главном нижегородском стадионе не было, наверное, со времен Чемпионата мира по футболу 2018 году. Вечером 13 июня 2026 года «Совкомбанк арена» собрала в своих стенах несколько десятков тысяч человек. Свободных мест на трибунах практически не осталось, а поле на несколько часов превратилось в огромный танцпол. Жители и гости Нижнего Новгорода пришли послушать любимые песни группы «Руки вверх!».
Солист и лидер группы Сергей Жуков в самом начале своего выступления пообещал, что каждый из его фанатов помолодеет на несколько лет, потому что сможет «отправиться в страну детства».
«Надеюсь, концерт объединит всех нас и ненадолго сделает наивными маленькими детьми», — сказал он со сцены.
Действительно, окунуться в позитивную музыкальную атмосферу в этот вечер смогли люди разных возрастов — от современной молодежи до поколения 50+ На альбомах «Руки вверх!», как известно, выросли поклонники нескольких эпох. В этом году группа отмечает свое 30-летие. И те, кто зажигал под песни Сергея Жукова в конце 1990-х, спустя много лет были рады снова услышать их.
«Крошка моя», «Алешка», «Я не отдам тебя никому», «Назови его как меня», «Чужие губы», «18 мне уже», «Студент», а также другие, в том числе, новые произведения группы непременно заставляли собравшихся поднимать руки вверх. Тысячи включенных на телефонах фонариков дополняли эффектное световое шоу, которое подготовили организаторы.
На обошлось без сюрпризов и в самой концертной программе. В перерывах между выступлениями Сергея Жукова на сцене появлялись другие любимые артисты из детства разных поколений. Гостями вечера стали группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», чьи яркие композиции добавили эмоций всем собравшимся на стадионе зрителям.