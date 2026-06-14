В Воронежской области обследовали жительниц сел Ендовище и Казинка

Жительницы сел Ендовище и Казинка в Воронежской области прошли обследование на мобильном маммографе, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Повышение доступности медпомощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В итоге на мобильном маммографе в селах провели 39 исследований. Благодаря этому проверить здоровье смогли женщины, проживающие вдали от районных центров.
«Диагностика заболеваний на начальных этапах значительно повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление. В случае выявления каких-либо отклонений или подозрений на наличие новообразований пациентов направляли на дополнительные обследования в Семилукскую районную больницу или областной онкологический диспансер», — отметили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.