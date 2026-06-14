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В Ульяновске провели фестиваль «Бульвар»

Для участников мероприятия организовали концерты, мастер-классы, спортивные события, неоновую вечеринку и научное шоу.

Фестиваль «Бульвар» прошел 6 июня в Ульяновске в седьмой раз. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.

Программа фестиваля включала музыку, гастрономию, дизайн-ярмарку, образовательные площадки, спортивные события и развлечения для всей семьи. В частности, на главной сцене, расположенной на Соборной площади, провели восемь концертов.

Различные интерактивные площадки были подготовлены партнерами фестиваля: «Совкомбанком», «Самокатом», торговой сетью «Победа», DARS, фитнес-клубом ULTRA, группой компаний «Армада-Авто», торгово-развлекательным центром «Пушкаревское кольцо» и телеканалом «Пятница!». В переулке Карамзина организовали более 30 мастер-классов для детей и взрослых. Для юных гостей подготовили неоновую вечеринку, научное шоу и фитнес-тренировку. Во второй половине дня на фестивале открыли лекторий, посвященный городским проектам, современным технологиям и трендам индустрии красоты.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.