В Нижегородской области скончался ветеран ВОВ Владимир Рудых

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижегородской области и Дзержинска Николай Кузьмич Рудых ушёл из жизни на 101-м году 13 июня. Об этом сообщил в МАХ председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Николай Рудых в годы ВОВ воевал на Забайкальском фронте. Ветеран вспоминал, что долгожданную новость о Победе получил 9 мая, в свой день рождения.
До 83 лет Николай Рудых добросовестно трудился инженером по техническому надзору. В столь почётном возрасте поднимался по грузовому крану на высоту 150 метров.
В 2025 году Николаю Кузьмичу присвоили звание «Почетный гражданин Нижегородской области».
По словам Евгения Люлина, даже отметив столетний юбилей, ветеран поражал всех близких жизнерадостностью и мудростью.
Напомним, в Дзержинске скончалась почётный ветеран Нижегородской области Галина Гронская.