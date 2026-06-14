В Нижегородской области скончался ветеран ВОВ Владимир Рудых

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижегородской области и Дзержинска Николай Кузьмич Рудых ушёл из жизни на 101-м году 13 июня. Об этом сообщил в МАХ председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.