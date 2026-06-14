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В Нижегородской области скончался ветеран ВОВ Владимир Рудых

Владимир Рудых ушёл из жизни на 101-м году.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижегородской области и Дзержинска Николай Кузьмич Рудых ушёл из жизни на 101-м году 13 июня. Об этом сообщил в МАХ председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Николай Рудых в годы ВОВ воевал на Забайкальском фронте. Ветеран вспоминал, что долгожданную новость о Победе получил 9 мая, в свой день рождения.

До 83 лет Николай Рудых добросовестно трудился инженером по техническому надзору. В столь почётном возрасте поднимался по грузовому крану на высоту 150 метров.

В 2025 году Николаю Кузьмичу присвоили звание «Почетный гражданин Нижегородской области».

По словам Евгения Люлина, даже отметив столетний юбилей, ветеран поражал всех близких жизнерадостностью и мудростью.

Напомним, в Дзержинске скончалась почётный ветеран Нижегородской области Галина Гронская.