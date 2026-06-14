Сотрудников омского предприятия обучили на «Фабрике офисных процессов»

Персонал омского предприятия «Электроточприбор», участвующего в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошел обучение на «Фабрике офисных процессов». На тренинге сотрудникам компании объяснили, как оптимизировать рутинную работу с документами, сообщили в правительстве региона.
Напомним, что «Фабрика офисных процессов» — это обучающая площадка. Участникам необходимо создать идеальный административный продукт — правильно оформленный и своевременно переданный пакет документов. Тренинг для сотрудников «Электроточприбора» проходил в формате деловой игры, разделенной на несколько ключевых раундов: «Хаос» (исходное состояние), «Выравнивание» (внедрение инструментов бережливого производства) и «Идеал» (создание эффективной системы).
«Реализация федерального проекта “Производительность труда” на территории региона — это не просто выполнение показателей, это системная смена производственной культуры. Обучая сотрудников “Электроточприбор” на “Фабрике офисных процессов”, мы доказываем: резервы для роста скрыты не только в станках, но и в том, как выстроена работа вашей бухгалтерии, отдела закупок или службы персонала», — отметил тренер регионального центра компетенций Вадим Шульгат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.