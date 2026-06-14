Сотрудников омского предприятия обучили на «Фабрике офисных процессов»

«Реализация федерального проекта “Производительность труда” на территории региона — это не просто выполнение показателей, это системная смена производственной культуры. Обучая сотрудников “Электроточприбор” на “Фабрике офисных процессов”, мы доказываем: резервы для роста скрыты не только в станках, но и в том, как выстроена работа вашей бухгалтерии, отдела закупок или службы персонала», — отметил тренер регионального центра компетенций Вадим Шульгат.