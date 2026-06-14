Дешёвый суперфуд: самую полезную рыбу жителям Челябинской области назвала врач

— Самые недооценённые чемпионы — скумбрия и сельдь. Доступны, богаты омега-3, витамином D и селеном. И почти не накапливают ртуть — это критически важно. Именно их многие врачи ставят на первое место по соотношению «польза/безопасность», — рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.