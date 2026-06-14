Дешёвый суперфуд: самую полезную рыбу жителям Челябинской области назвала врач

Рыба остаётся важным источником белка, омега-3 жирных кислот и витамина D. При этом выбор конкретного вида зависит от целей питания и особенностей организма.
Если необходим продукт с высоким содержанием белка и минимальным количеством жира, специалист порекомендовала обратить внимание на треску, минтай и судака. Для поддержки работы сердца, сосудов и мозга лучше подойдёт жирная морская рыба.
— Самые недооценённые чемпионы — скумбрия и сельдь. Доступны, богаты омега-3, витамином D и селеном. И почти не накапливают ртуть — это критически важно. Именно их многие врачи ставят на первое место по соотношению «польза/безопасность», — рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Кроме того, эксперт отметила пользу сардин в собственном соку с мягкими костями, которые могут стать дополнительным источником кальция. По словам специалиста, жирную морскую рыбу рекомендуется употреблять 2−3 раза в неделю по 150−200 граммов, отдавая предпочтение запеканию, тушению или приготовлению на пару.
Юлия Смирнова подчеркнула, что самая полезная рыба — та, которую человек ест регулярно, однако среди лучших вариантов для ежедневного рациона она выделила именно скумбрию и сельдь.