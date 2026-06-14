Более 700 кузбасских семей воспользовались пунктами проката детских вещей

Такие пункты есть во всех муниципалитетах Кузбасса. Они работают на базе учреждений социального обслуживания. Воспользоваться их услугами могут семьи, воспитывающие детей до двух лет, — многодетные, студенческие, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оборудование и вещи можно заранее посмотреть в каталоге и на официальном сайте учреждений.