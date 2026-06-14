Более 700 кузбасских семей воспользовались пунктами проката детских вещей

Свыше 700 семей в Кузбассе с начала 2026 года воспользовались услугами пунктов проката вещей для новорожденных. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Такие пункты есть во всех муниципалитетах Кузбасса. Они работают на базе учреждений социального обслуживания. Воспользоваться их услугами могут семьи, воспитывающие детей до двух лет, — многодетные, студенческие, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Оборудование и вещи можно заранее посмотреть в каталоге и на официальном сайте учреждений.
«Получили мы 17 наименований предметов первой необходимости для новорожденных. В зале они все представлены, удобно для мамочки, для ребенка. Ребеночек может посидеть в любом, полежать и уже выбрать то средство, которое необходимо для семьи», — сказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Кемеровского муниципального округа Татьяна Ладнер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.