Глава СК взял на контроль дело о тонувшей девочке в бассейне под Воронежем

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП в развлекательном комплексе Воронежской области — ребёнок чуть не утонул в бассейне.
По данным медиа, сотрудники учреждения не предприняли необходимых мер для спасения малолетней девочки, которая начала тонуть в бассейне. Ребёнка из воды вытащили посетители, после чего передали прибывшим медикам.
Региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах происшествия.