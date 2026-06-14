Тверская область планирует расширить партнерство с Белоруссией и ОАЭ

«Тверская область исторически связана соглашением с республикой. Мы продолжим наше сотрудничество и будем его развивать. Это сфера сельского хозяйства, в частности, льноводство, которое заинтересовало обе стороны. Это поставки транспорта, тракторов, пожарной и другой техники. Планируем взаимные обмены в культурной сфере», — сказал Виталий Королев по итогам встречи.