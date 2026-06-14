Тверская область планирует расширить партнерство с Белоруссией и ОАЭ

Делегация Тверской области на ПМЭФ-2026 договорилась о расширении сотрудничества с Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате правительства региона.
Врио главы Верхневолжья Виталий Королев провел встречи с представителями дружественных стран, а также с Российским экспортным центром. Он обсудил продолжение партнерства с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым и председателем государственного комитета по стандартизации республики Еленой Моргуновой.
«Тверская область исторически связана соглашением с республикой. Мы продолжим наше сотрудничество и будем его развивать. Это сфера сельского хозяйства, в частности, льноводство, которое заинтересовало обе стороны. Это поставки транспорта, тракторов, пожарной и другой техники. Планируем взаимные обмены в культурной сфере», — сказал Виталий Королев по итогам встречи.
Он также назвал перспективными сферы ИИ, строительства, образования, науки и туризма. Эти и другие направления взаимодействия глава региона предложил партнерам проработать в ходе бизнес-миссии Белоруссии в Верхневолжье — на встрече обсуждалось ее проведение уже этим летом.
В то же время расширение экспортных возможностей региона Виталий Королев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Альджабером. Также участниками встречи стали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и председатель совета директоров «РДС — технологии» Александр Старостин. Стороны говорили об увеличении экспорта региональной продукции в страны Ближнего Востока, Азии и Африки, развитии совместных с ОАЭ производств при поддержке Российского экспортного центра.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.