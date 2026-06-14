Брачные игры бурых медведей попали на видео в Ленобласти

В этот период происходит распад семейных медвежьих групп, взрослые особи начинают активно перемещаться в поисках контактов, встречаются брачные партнёры. Не исключены и конфликты между самцами в борьбе за титул «хозяина угодий». Кадрами, запечатлевшими медведей в этот ответственный период, поделилась фотоловушка, установленная на территории заповедника.