Брачные игры бурых медведей попали на видео в Ленобласти

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области наступил сезон «медвежьих свадеб». Как поясняют специалисты, май и июнь — время яркого проявления социальных взаимоотношений среди бурых медведей.
В этот период происходит распад семейных медвежьих групп, взрослые особи начинают активно перемещаться в поисках контактов, встречаются брачные партнёры. Не исключены и конфликты между самцами в борьбе за титул «хозяина угодий». Кадрами, запечатлевшими медведей в этот ответственный период, поделилась фотоловушка, установленная на территории заповедника.
На видео попали оба участника «брачного переговорного процесса». В заповеднике отмечают, что наблюдение за «медвежьими свадьбами» помогает учёным лучше понять поведение и популяционную динамику этих крупных хищников в естественной среде обитания.