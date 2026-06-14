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Брачные игры бурых медведей попали на видео в Ленобласти

Видео с медведями засняла фотоловушка заповедника.

Источник: Нижне-Свирский заповедник

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области наступил сезон «медвежьих свадеб». Как поясняют специалисты, май и июнь — время яркого проявления социальных взаимоотношений среди бурых медведей.

В этот период происходит распад семейных медвежьих групп, взрослые особи начинают активно перемещаться в поисках контактов, встречаются брачные партнёры. Не исключены и конфликты между самцами в борьбе за титул «хозяина угодий». Кадрами, запечатлевшими медведей в этот ответственный период, поделилась фотоловушка, установленная на территории заповедника.

На видео попали оба участника «брачного переговорного процесса». В заповеднике отмечают, что наблюдение за «медвежьими свадьбами» помогает учёным лучше понять поведение и популяционную динамику этих крупных хищников в естественной среде обитания.