В Красноярске список почетных доноров пополнили 68 имен

— Наши специалисты оказывают медицинскую помощь более 130 тысячам пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жителям соседних регионов — республики Тыва и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей, для которых мы получаем 5000 литров донорской крови и ее компонентов ежегодно.