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В Красноярске список почетных доноров пополнили 68 имен

В Красноярской краевой больнице прошла церемония чествования почетных доноров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске список почетных доноров пополнили 68 имен. Все они получили нагрудный знак «Почетный донор России», из них 35 красноярцев удостоены государственной награды за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов.

Торжественная церемония состоялась в стенах Красноярской краевой больницы. Главный врач ККБ Егор Корчагин, поздравив участников события, пояснил, что именно краевая больница является самым крупным потребителем донорской крови и ее компонентов среди всех больниц региона.

— Наши специалисты оказывают медицинскую помощь более 130 тысячам пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жителям соседних регионов — республики Тыва и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей, для которых мы получаем 5000 литров донорской крови и ее компонентов ежегодно.