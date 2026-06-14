Музыкальная школа Предгорного округа Ставрополья получила новые инструменты

Учебное заведение ведет свою историю с 1967 года. В 2026 году на улучшение образовательного процесса в общей сложности было направлено более 4 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. На эти средства школа приобрела акустические рояль и пианино, аккордеоны и гитары, интерактивные панели и ноутбуки, профессиональные звуковые системы с микрофонами, колонками и стойками, а также банкетки для занятий фортепиано и электронные учебно-методические пособия.