Музыкальная школа Предгорного округа Ставрополья получила новые инструменты

Детская музыкальная школа № 1 в Предгорном округе Ставропольского края закупила новые музыкальные инструменты при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Учебное заведение ведет свою историю с 1967 года. В 2026 году на улучшение образовательного процесса в общей сложности было направлено более 4 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. На эти средства школа приобрела акустические рояль и пианино, аккордеоны и гитары, интерактивные панели и ноутбуки, профессиональные звуковые системы с микрофонами, колонками и стойками, а также банкетки для занятий фортепиано и электронные учебно-методические пособия.
«Участие в национальном проекте — важный этап для нас. Надеемся, что в следующем учебном году школа будет удостоена новых наград и побед, откроет имена новых юных музыкантов и солистов, которые будут радовать своим волшебным творчеством», — сказала директор музыкальной школы Ольга Иванова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.