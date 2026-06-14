В Московском зоопарке появилось на свет около 200 редких бабочек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 200 редких бабочек птицекрылок и голубых лунных бабочек появилось на свет в Московском зоопарке, сообщает зоосад.
«В Московском зоопарке двойное пополнение: у нас появились на свет около 200 редких бабочек птицекрылок и потомство голубых лунных бабочек», — говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что птицекрылки приам — крупные дневные бабочки семейства парусников, названные в честь последнего царя Трои. Размах крыльев самцов достигает 150 миллиметров.
«Полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев. Сейчас из куколок уже вышли примерно 200 особей, и процесс продолжается. Зеленые бабочки — это самцы, а черные пестрые — самки. В природе взрослая особь живет до двух месяцев, в условиях ротонды мы создаем им максимально комфортную среду», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Согласно сообщению, одновременно с птицекрылками из куколок вышли голубые лунные бабочки, названные в честь древнегреческой нимфы Болины. Самцы — контрастно окрашенные, черные с синими и белыми пятнами, самки — в основном черные с небольшими белыми пятнами и перевязями.
«Размах крыльев у самок около 9 сантиметров, а самцов — 8 сантиметров. Эти бабочки — территориальные: они могут активно притеснять другие виды, даже более крупных особей. У самцов нередко встречаются ломаные крылья — следствие любовных поединков», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что увидеть оба вида бабочек можно в ротонде павильона «Птицы и бабочки», расположенном на Новой территории.