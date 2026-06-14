В Ростовской области изменились цены на сметану и творог

Помимо этого, в Донском крае подорожал творог. Средняя цена за килограмм выросла на три копейки, достигнув отметки в 457,36 рубля. Тем не менее в некоторых городах местным жителям этот продукт обходится дешевле. Наиболее низкая стоимость творога отмечена в Волгодонске, где килограмм продают по 422,20 рубля, а также в Таганроге с показателем 431,70 рубля.