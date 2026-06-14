Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области изменились цены на сметану и творог

В Ростовской области за неделю подорожали некоторые молочные продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировано незначительное изменение стоимости отдельных видов молочной продукции. Актуальные статистические данные опубликовали специалисты Ростовстата.

Согласно отчету ведомства, в регионе за неделю изменился ценник на сметану. Стоимость одного килограмма этого продукта увеличилась на две копейки и теперь составляет 361,77 рубля вместо прежних 361,75 рубля. При этом жителям Дона выгоднее всего приобретать сметану в Таганроге и Миллерово, где средняя цена за килограмм зафиксирована на уровне 341,10 рубля и 344,43 рубля соответственно.

Помимо этого, в Донском крае подорожал творог. Средняя цена за килограмм выросла на три копейки, достигнув отметки в 457,36 рубля. Тем не менее в некоторых городах местным жителям этот продукт обходится дешевле. Наиболее низкая стоимость творога отмечена в Волгодонске, где килограмм продают по 422,20 рубля, а также в Таганроге с показателем 431,70 рубля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

За четыре месяца жители Ростовской области потратили на продукты 348 млрд рублей.