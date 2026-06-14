В начале следующей недели в Красноярске пойдут дожди, а потом будет солнечно

Сотрудники Среднесибирского УГМС прогнозируют на завтра, 15 июня, облачную погоду и кратковременный дождь. На термометре ожидается 26 градусов выше нуля. Во вторник тоже придется захватить зонтик — но будет тепло, 24 градуса. Такая же температура ожидается и в среду — в этот день также возможен кратковременный дождь. Ясная погода в краевом центре установится с четверга. В этот день ожидается 22 градуса тепла. В пятницу будет солнечно, и уже 25 градусов выше нуля. Погода на выходных порадует любителей жары — ясно, 29 градусов в субботу и 28 градусов в воскресенье.