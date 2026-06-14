Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области ушел из жизни 100-летний ветеран Николай Рудых

13 июня на 101-м году жизни ушел из жизни почетный гражданин Дзержинска, участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Рудых. Об этом сообщает администрация города.

Источник: "Российская газета"

13 июня на 101-м году жизни ушел из жизни почетный гражданин Дзержинска, участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Рудых. Об этом сообщает администрация города.

Николай Кузьмич родился в Забайкалье. В 1943 году, едва отметив 17-летие, отправился на фронт защищать Родину. Служил разведчиком-корректировщиком огня в истребительно-противотанковом артиллерийском полку Забайкальского фронта. За свои заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

После войны Николай Кузьмич посвятил себя мирному труду и работал на благо страны до 83 лет. Несмотря на суровые испытания, он сохранил жизнелюбие, доброту и умение видеть красоту в простых вещах. До последних дней он оставался светлым и мудрым человеком. В 2025 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Дзержинска». Это признание его личных заслуг стало символом нашей благодарности за Великую Победу и его вклад в судьбу страны. В День 81-й годовщины Победы мы поздравляли Николая Кузьмича с его столетним юбилеем. Уход Николая Кузьмича — большая утрата для города. Мы прощаемся с человеком, который подарил нам жизнь и будущее, — говорится в некрологе мэрии.