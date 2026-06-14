В Нижегородской области ушел из жизни 100-летний ветеран Николай Рудых

После войны Николай Кузьмич посвятил себя мирному труду и работал на благо страны до 83 лет. Несмотря на суровые испытания, он сохранил жизнелюбие, доброту и умение видеть красоту в простых вещах. До последних дней он оставался светлым и мудрым человеком. В 2025 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Дзержинска». Это признание его личных заслуг стало символом нашей благодарности за Великую Победу и его вклад в судьбу страны. В День 81-й годовщины Победы мы поздравляли Николая Кузьмича с его столетним юбилеем. Уход Николая Кузьмича — большая утрата для города. Мы прощаемся с человеком, который подарил нам жизнь и будущее, — говорится в некрологе мэрии.