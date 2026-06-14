В Петербурге нельзя купаться ни на одном из 24 пляжей

Еще неделю назад хотя бы один пляж — на Ольгинском пруду в Выборгском районе мегаполиса был пригоден не только как солярий, но и для купания. Теперь не рекомендуется купаться и там.
Зато лучше стала ситуация в Ленинградской области. Качество воды проверено на 20 рекреационных зонах. И к трем пляжам, купание на которых было разрешено, добавилось еще четыре. Так что на территории области можно принимать водные процедуры на семи официальных пляжах. Шесть из них на оезрах: Ратное, Снетковское, Петровское, Отрадное, Раздолинское, Мичуринское. Еще один — на реке Бурной.
Под запретом по-прежнему самый популярный у петербуржцев пляж на Ладоге — на мысе Осиновец, а также соседние пляжи на берегу этого озера.