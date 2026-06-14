В Волгограде на ул. Качинцев возвели блочную котельную

В Дзержинском районе Волгограда построена новая блочно-модульная котельная, которая обеспечит теплом ряд МКД по ул. Качинцев. В профильном комитете обладминистрации уточнили, что это уже четвертая блочная котельная, построенная в областном центре с начала года благодаря федеральному механизму реструктуризации и списания задолженности по бюджетным кредитам.