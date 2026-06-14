Предприниматели Нижнетавдинского округа Тюменской области посетили Тобольск

Рабочая поездка делегации предпринимателей Нижнетавдинского муниципального округа в Тобольск состоялась 5 июня. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Участниками поездки стали как опытные представители бизнес-сообщества, так и молодые предприниматели. Они посетили ряд успешных предприятий Тобольска, ознакомились с практиками организации бизнеса, эффективными управленческими решениями и современными подходами к развитию проектов.
Встречи прошли, в частности, в мини-блинной «Блин Тобольский». Ее руководитель Владимир Жарков рассказал о механизмах запуска бизнеса с использованием социального контракта и микрозайма «Легкий старт». На шоколадной мануфактуре Дарьи Егоровой предпринимателям представили историю создания авторских сладостей.
Особый интерес вызвала мини-гостиница «Тобольский дворик», владелица которой Ирина Южакова поделилась опытом перехода из сферы торговли стройматериалами в туристический бизнес. Завершилась поездка обзорной экскурсией по Тобольскому кремлю, посещением Ремесленной галереи и чаепитием в чайной «Клюква».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.