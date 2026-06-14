Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматели Нижнетавдинского округа Тюменской области посетили Тобольск

Участниками поездки стали как опытные представители бизнес-сообщества, так и начинающие.

Рабочая поездка делегации предпринимателей Нижнетавдинского муниципального округа в Тобольск состоялась 5 июня. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Участниками поездки стали как опытные представители бизнес-сообщества, так и молодые предприниматели. Они посетили ряд успешных предприятий Тобольска, ознакомились с практиками организации бизнеса, эффективными управленческими решениями и современными подходами к развитию проектов.

Встречи прошли, в частности, в мини-блинной «Блин Тобольский». Ее руководитель Владимир Жарков рассказал о механизмах запуска бизнеса с использованием социального контракта и микрозайма «Легкий старт». На шоколадной мануфактуре Дарьи Егоровой предпринимателям представили историю создания авторских сладостей.

Особый интерес вызвала мини-гостиница «Тобольский дворик», владелица которой Ирина Южакова поделилась опытом перехода из сферы торговли стройматериалами в туристический бизнес. Завершилась поездка обзорной экскурсией по Тобольскому кремлю, посещением Ремесленной галереи и чаепитием в чайной «Клюква».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.