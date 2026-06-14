В калининградском СНТ «Ромашка» обгорел мужчина, парившийся в домашней бане

В Калининграде ночью загорелась парная на первом этаже частного дома в СНТ «Ромашка», пострадал собственник. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 14 июня.
Сообщение о ЧП экстренным службам передали в 02:20. На место приехали две спецмашины и восемь спасателей. Огонь удалось потушить. Владельца дома госпитализировали в ЦГКБ с ожогами головы, верхних конечностей и туловища. Причину пожара устанавливают ведомственные дознаватели.
Ночью в посёлке Васильково загорелась квартира на четвёртом этаже панельного дома. Из охваченного огнём жилья вынесли кошку.
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