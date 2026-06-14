Чистая борьба: в Беларуси пройдет турнир по торфяному футболу

Соревнования проходят восьмой год подряд в поселке Правдинский Пуховичского района.
«Самый зрелищный и “затягивающий” футбол на торфяных полях состоится 20 июня в поселке Правдинский», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Миноблисполкома.
Сообщается, что в этом году в состязаниях примут участие 27 команд из Беларуси и России.
Организатором турнира является белорусская компания «Белтопгаз» при поддержке Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.
Беларусь занимает лидирующие позиции по объемам добычи торфа и первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов.
Торфяной (или болотный) футбол — это экстремальная и зрелищная спортивная дисциплина, пришедшая из Финляндии и ставшая визитной карточкой Беларуси.