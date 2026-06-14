Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чердынском округе найдено тело одного из пропавших в апреле рыбаков

Найдено тело одного из трех пропавших рыбаков на реке Вишера в Чердынском округе. Как сообщается на странице поискового отряда «Миля» (Березники) в ВК, погибшим обнаружен Александр Могильников. Сейчас продолжаются поиски последнего из трех пропавших рыбаков — его брата Алексея Могильникова.

Источник: Коммерсантъ

Найдено тело одного из трех пропавших рыбаков на реке Вишера в Чердынском округе. Как сообщается на странице поискового отряда «Миля» (Березники) в ВК, погибшим обнаружен Александр Могильников. Сейчас продолжаются поиски последнего из трех пропавших рыбаков — его брата Алексея Могильникова.

Напомним, трагедия произошла 22 апреля. Трое рыбаков вышли на реку Вишера в районе села Редикор и должны были вернуться вечером. Телефоны пропавших перестали отвечать в полночь. Утром 23 апреля началась поисковая операция, в тот же день на Вишере в 6 км от села Редикор была обнаружена перевернутая лодка, лежащая на дне. Дно обследовано эхолотами. Кроме лодки и рыболовной сети ничего на месте не обнаружено. 24 апреля было обнаружено тело одного рыбака в 25 км от села Редикор.