В Чердынском округе найдено тело одного из пропавших в апреле рыбаков

Напомним, трагедия произошла 22 апреля. Трое рыбаков вышли на реку Вишера в районе села Редикор и должны были вернуться вечером. Телефоны пропавших перестали отвечать в полночь. Утром 23 апреля началась поисковая операция, в тот же день на Вишере в 6 км от села Редикор была обнаружена перевернутая лодка, лежащая на дне. Дно обследовано эхолотами. Кроме лодки и рыболовной сети ничего на месте не обнаружено. 24 апреля было обнаружено тело одного рыбака в 25 км от села Редикор.