Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию сохраняется четвертый день

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Очередь желающих попасть в РФ, которая образовалась в преддверии Дня России на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва, сохраняется в воскресенье, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.