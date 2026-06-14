Свыше 80 тренеров в Самаре проводят бесплатные тренировки с начала лета

«Спортивную активность с жителями от семи лет и старше, в том числе и предстоящим летом, у нас организуют 19 тренеров по месту жительства. Все желающие могут присоединиться к занятиям массовыми видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом и даже бильярдом, а зимой — хоккеем. Среди граждан серебряного возраста популярна скандинавская ходьба», — сказал глава Промышленного района Иван Сухарев.