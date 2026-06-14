Свыше 80 тренеров в Самаре проводят бесплатные тренировки с начала лета

Более 80 тренеров по месту жительства проводят открытые спортивные занятия в Самаре с начала лета. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Самара.
Тренировки проходят в парках, скверах, а также в образовательных учреждениях. Например, в Промышленном районе три раза в неделю проводятся бесплатные занятия по скандинавской ходьбе.
«Спортивную активность с жителями от семи лет и старше, в том числе и предстоящим летом, у нас организуют 19 тренеров по месту жительства. Все желающие могут присоединиться к занятиям массовыми видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом и даже бильярдом, а зимой — хоккеем. Среди граждан серебряного возраста популярна скандинавская ходьба», — сказал глава Промышленного района Иван Сухарев.
Тренеры работают во всех районах Самары. Актуальное расписание тренировок доступно по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.