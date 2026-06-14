Воронежский «Буран» подписал контракты с двумя хоккеистами

Воронежский хоккейный клуб «Буран» продолжает формирование состава: защитник Иван Кожевников и нападающий Павел Дергунов подписали с командой соглашения, носящие просмотровый характер. Оба хоккеиста уже знакомы тренерскому штабу «ураганных», так как принимали участие в матчах текущего сезона. Об этом пресс-служба ХК сообщила накануне.