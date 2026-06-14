Нижегородцы поделились впечатлениями о концерте «Руки вверх!»

Сергей Жуков спел и всем известные хиты, и новые песни из альбома, который выйдет в июле. Также для зрителей выступили группы «Вирус» и «Отпетые мошенники». Они поздравили «Руки вверх!» с 30-летием, а самого Жукова — с его 50-летием.