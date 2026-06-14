Нижегородцы поделились впечатлениями о концерте «Руки вверх!»

Концерт группы «Руки вверх!», который прошел в субботу, 13 июня, на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде собрал 37 тысяч зрителей. Грандиозный праздник с любимыми хитами порадовал нижегородцев всех возрастов — и молодежь, и жителей старшего возраста.
По словам очевидцев, концерт планировали начать в 20:00, но в итоге он стартовал на 30 минут позже. Зрителей при этом начали пускать на площадку с 17:30.
Сергей Жуков спел и всем известные хиты, и новые песни из альбома, который выйдет в июле. Также для зрителей выступили группы «Вирус» и «Отпетые мошенники». Они поздравили «Руки вверх!» с 30-летием, а самого Жукова — с его 50-летием.
После концерта возле стадиона, на остановках и в метро скопились внушительные пробки. Но судя по эмоциям, нижегородцев это нисколько не напрягало.
«Отличное шоу и эмоции! Всегда любила Руки вверх и люблю их!» — делится впечатлениями одна из нижегородок в соцсетях.
«Сережа молодец! Не стареет и всегда будет популярен!» — подхватывает другой зритель.
«Не припомню такого яркого шоу ни на один праздник, спасибо всем причастным, — пишет жительница Кстовского района Наталья. — Не зря съездили, вспомнили молодость».
Впрочем, были и те, кому праздник не «зашел».
«Билеты по 6 тысяч, проходили очередь час, звук не очень, — высказался житель Нижнего Новгорода Владимир. — Если честно, ушли раньше времени».
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что Сергей Лазарев собрал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде.