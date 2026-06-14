Жителям Красноярского края рассказали о новых схемах защиты денег от мошенников

Новый закон, получивший название «Антифрод 2.0», приняла ГосДума, он вступит в действие в 2027 году. Он ограничивает количество карт на одного человека, что поможет бороться с дропперами. А также банки с разрешения клиента должны будут проверять, нет ли на его устройстве, на котором установлен онлайн-банк, вредоносных программ. Если есть, то клиент получает уведомление и предложение совершить перевод с безопасного устройства или в офисе банка. — Это действительно долгожданный и знаковый документ. Закон «Антифрод 2.0» — комплексный шаг вперед, который впервые так плотно синхронизирует банки, операторов связи и государство в борьбе за деньги наших граждан, — рассказывает Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России. — Речь идет о защите устройств (вредоносное ПО), лимитировании дропперских карт (20 штук на человека) и ответственности операторов связи за звонки мошенников. Если вирус попадет в ваш телефон, в ваше банковское приложение, банк должен отказать в переводе и вернуть деньги. Оператор не сможет просто пропустить подозрительный звонок — за это тоже будет материальная ответственность. В то же время мой главный совет: не перекладывайте бдительность на закон. Технологии мошенников тоже эволюционируют.