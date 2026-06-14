В музее-заповеднике Менделеева и Блока в Подмосковье пройдет фестиваль

Летний фестиваль «Времена года» состоится 20 июня в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие подойдет для участников всех возрастов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Шахматово — это часть Государственного мемориального музея-заповедника ученого Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока. Именно здесь Блок встретил свою будущую жену, дочь Менделеева — Любовь Дмитриевну.
На территории старинной усадьбы развернутся четыре тематические станции, каждая из которых будет отражать атмосферу и колорит определенного сезона. Гости фестиваля смогут совершить увлекательное путешествие сквозь весну, лето, осень и зиму всего за один день.
На станциях будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать оригинальные брелоки и другие памятные сувениры своими руками. Для любителей загадок и активного отдыха разработан специальный квест-путеводитель по территории усадьбы: участникам предстоит отыскать и разгадать головоломки о временах года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.