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Собянин: станцию метро «Курьяново» выполнят в индустриальном стиле

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Станцию «Курьяново» Бирюлевской линии Московского метрополитена построят в индустриальном стиле, в ее дизайне будет преобладать железобетон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Станцию “Курьяново” новой Бирюлевской линии метро оформят в выразительном индустриальном стиле. В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка», — говорится в сообщении.

Наземные павильоны, по словам мэра, будут состоять из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема. Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон, а для полов станции используют натуральный камень.

Отмечается, что к строительству станции уже приступили — на площадке идут работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована.

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