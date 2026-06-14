Собянин: станцию метро «Курьяново» выполнят в индустриальном стиле

«Станцию “Курьяново” новой Бирюлевской линии метро оформят в выразительном индустриальном стиле. В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка», — говорится в сообщении.
Наземные павильоны, по словам мэра, будут состоять из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема. Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон, а для полов станции используют натуральный камень.
Отмечается, что к строительству станции уже приступили — на площадке идут работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована.