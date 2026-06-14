В Самаре прошла научно-практическая школа для онкологов

Научно-практическая школа по вопросам диагностики и противоопухолевого лекарственного лечения злокачественных новообразований состоялась 5 июня на базе Самарского областного клинического онкологического диспансера. Событие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
Школа «Новый диалог» — это авторитетный образовательный проект для специалистов в области онкологии и гематологии, действующий в Центральном федеральном округе. Она объединила на одной площадке ведущих региональных и федеральных специалистов. Главными темами конференции стали противоопухолевое лекарственное лечение солидных опухолей, опухолей системы крови, а также обеспечение необходимого сопроводительного лечения.
«Одним из инструментов раннего выявления злокачественных новообразований являются профилактические осмотры и диспансеризация, именно поэтому необходимо привлекать как можно больше граждан для участия в этих программах», — отметил в своем выступлении главный врач Самарского областного онкодиспансера, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Самарской области Олег Каганов. Он особо подчеркнул важность взаимодействия всех уровней онкологической службы региона, а также необходимость активной работы с учреждениями первичного звена и повышение онконастороженности населения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.