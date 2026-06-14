В Самаре прошла научно-практическая школа для онкологов

«Одним из инструментов раннего выявления злокачественных новообразований являются профилактические осмотры и диспансеризация, именно поэтому необходимо привлекать как можно больше граждан для участия в этих программах», — отметил в своем выступлении главный врач Самарского областного онкодиспансера, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Самарской области Олег Каганов. Он особо подчеркнул важность взаимодействия всех уровней онкологической службы региона, а также необходимость активной работы с учреждениями первичного звена и повышение онконастороженности населения.