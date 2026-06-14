Профориентационная смена «ИТ-лето» стартовала на Ставрополье

«Летние каникулы — не повод останавливаться в развитии, а отличная возможность попробовать то, на что не хватает времени в учебном году. Смена в центре “IT-куб” в Михайловске — пример того, как мы готовим кадры для цифровой экономики со школьной скамьи», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.