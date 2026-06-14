Профориентационная смена «ИТ-лето» стартовала на Ставрополье

Профильная профориентационная смена «ИТ-лето» начала работу на базе центра цифрового образования детей «IT-куб» в городе Михайловске Ставропольского края. Обучение продлится пять дней, оно организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном правительстве.
«ИТ-лето» сочетает увлекательный досуг с получением востребованных навыков в сфере информационных технологий в атмосфере технического творчества под руководством опытных наставников. Участниками летней программы стали учащиеся 5−11 классов. Ребята ознакомятся с такими актуальными ИТ-направлениями, как криптография, робототехника, VR-разработка и работа системного администратора.
«Летние каникулы — не повод останавливаться в развитии, а отличная возможность попробовать то, на что не хватает времени в учебном году. Смена в центре “IT-куб” в Михайловске — пример того, как мы готовим кадры для цифровой экономики со школьной скамьи», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.