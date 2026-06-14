15 июня в Воронежской области будет облачно с прояснениями

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 15 июня, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди.
В Воронеже ночью температура воздуха составит 15−17 градусов тепла, в светлое время суток ожидается 21−23 градуса тепла.
Температура воздуха днём в столице Черноземья составит 21−23 градуса тепла.
По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 15 июня, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди.
В Воронеже ночью температура воздуха составит 15−17 градусов тепла, в светлое время суток ожидается 21−23 градуса тепла.