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15 июня в Воронежской области будет облачно с прояснениями

Температура воздуха днём в столице Черноземья составит 21−23 градуса тепла.

Источник: АиФ Воронеж

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 15 июня, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди.

В Воронеже ночью температура воздуха составит 15−17 градусов тепла, в светлое время суток ожидается 21−23 градуса тепла.