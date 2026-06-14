Малыш-трубкозуб вышел на свою первую прогулку в зоопарке Нижнего Новгорода

Детёныш трубкозуба в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде вышел на свою первую уличную прогулку из вольера. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
«Первое знакомство с внешним миром для малыша было недолгим, но каким ярким!» — говорится в сообщении.
На видео забавный малыш гуляет по траве и с интересом изучает окружающий его мир.
Детёныш трубкозуба появился на свет в «Лимпопо» в мае 2026 года. Нижегородский зоопарк — второй в России, где удалось добиться успешного размножения этого вида млекопитающих в условиях неволи. Как правило, трубкозубы вне естественной среды обитания дают потомство неохотно.
Напомним, в нижегородском зоопарке показали, как развивается новорождённый детеныш-трубкозуба.