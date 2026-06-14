Бизнесу Майнского района Ульяновской области рассказали о соцконтрактах

Семинар для предпринимателей на тему «Бизнес на средства социального контракта» состоялся в Майнском районе Ульяновской области. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Социальные контракты — одно из основных направлений нацпроекта «Семья», создающее условия для устойчивого роста доходов населения. Они позволяют получить средства на открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и трудоустройство, а также на преодоление трудной жизненной ситуации.
Семинар организовал районный центр развития предпринимательства. Его директор Наталья Варламова подробно рассказала слушателям о ключевых аспектах получения господдержки. В частности, речь шла об основных правилах заключения социального контракта, о том, кто может претендовать на такую помощь, и о порядке составления отчетности после получения средств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.