Хозяйство в крымском Джанкое купило новое оборудование за счет господдержки

Фермерское хозяйство из Джанкойского района, специализирующееся на производстве пекинской капусты, смогло приобрести новый российский самоходный опрыскиватель по программе льготного лизинга. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Региональная лизинговая компания помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. По договору с ней льготная процентная ставка на приобретение сельхозоборудования отечественного производства для агропредприятия составила 6% годовых.
«Новая техника позволит хозяйству значительно повысить эффективность обработки посевных площадей и количество собираемого урожая», — отметили в министерстве экономического развития республики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.