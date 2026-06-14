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Хозяйство в крымском Джанкое купило новое оборудование за счет господдержки

Новая техника позволит повысить эффективность обработки посевных площадей и количество собираемого урожая.

Фермерское хозяйство из Джанкойского района, специализирующееся на производстве пекинской капусты, смогло приобрести новый российский самоходный опрыскиватель по программе льготного лизинга. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.

Региональная лизинговая компания помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. По договору с ней льготная процентная ставка на приобретение сельхозоборудования отечественного производства для агропредприятия составила 6% годовых.

«Новая техника позволит хозяйству значительно повысить эффективность обработки посевных площадей и количество собираемого урожая», — отметили в министерстве экономического развития республики.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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