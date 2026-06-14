В лесах Подмосковья высадили 12 тысяч деревьев

Акции прошли в Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве. Там волонтеры высадили восемь тысяч и четыре тысячи сеянцев сосны соответственно. Для посадок выбрали территории, которые сильно пострадали от жуков-короедов. Всего в мероприятиях участвовали около 90 добровольцев.