В лесах Подмосковья высадили 12 тысяч деревьев

Двенадцать тысяч деревьев высадили с апреля по июнь в лесах Московской области при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Акции прошли в Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве. Там волонтеры высадили восемь тысяч и четыре тысячи сеянцев сосны соответственно. Для посадок выбрали территории, которые сильно пострадали от жуков-короедов. Всего в мероприятиях участвовали около 90 добровольцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.