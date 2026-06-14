На Кубани организация сферы ЖКХ сократила время замены насосов на 18%

Сотрудники научились выявлять скрытые резервы, внедрили систему 5S, картирование процессов и производственный анализ. Вместо длительного поиска неисправности появился стандарт операционных процедур. Был сформирован мини-склад наиболее востребованных насосов и деталей, что исключило простои. Разработана удобная система хранения в кузове аварийной машины, что сократило время на сборы перед выездом с 24 до 17 минут. Также внедрен электронный журнал вместо ручного заполнения бумажных актов, что ускорило отчетность. Завершив проект улучшений, ресурсоснабжающая организация смогла сократить время протекания процессов на 18%, снизить трудоемкость на 12% и получить экономический эффект более полумиллиона рублей.