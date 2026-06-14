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На Кубани организация сферы ЖКХ сократила время замены насосов на 18%

В компании внедрили систему 5S, картирование процессов и производственный анализ.

Сотрудники жилищно-коммунальной компании Тбилисского района Краснодарского края повысили эффективность и внедрили современные методы управления, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Результатом стало сокращение времени аварийной замены погружных насосов артезианских скважин на 18%, сообщили в министерстве экономики региона.

Сотрудники научились выявлять скрытые резервы, внедрили систему 5S, картирование процессов и производственный анализ. Вместо длительного поиска неисправности появился стандарт операционных процедур. Был сформирован мини-склад наиболее востребованных насосов и деталей, что исключило простои. Разработана удобная система хранения в кузове аварийной машины, что сократило время на сборы перед выездом с 24 до 17 минут. Также внедрен электронный журнал вместо ручного заполнения бумажных актов, что ускорило отчетность. Завершив проект улучшений, ресурсоснабжающая организация смогла сократить время протекания процессов на 18%, снизить трудоемкость на 12% и получить экономический эффект более полумиллиона рублей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.