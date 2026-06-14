В Химках прошел региональный этап шахматного турнира имени Говорухина

Региональный этап всероссийских соревнований по шахматам имени Станислава Говорухина состоялся в Доме детского творчества «Созвездие» городского округа Химки Московской области, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие организовано в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России» и приурочено к 90-летию со дня рождения известного режиссера и общественного деятеля.
В турнире приняли участие победители муниципальных этапов из 22 территорий Московской области — ученики 7-х, 8-х и 10-х классов. Состязания проходили в формате быстрых шахмат.
Среди мальчиков первое место занял Михаил Панкратов (Лицей № 4, Дмитров), второе — Всеволод Шабашев (Гимназия № 5, Люберцы), третье — Левон Баберцян (Гимназия № 7, Подольск). Среди девочек победила Мария Рыбакова (Гимназия № 7, Подольск), второе место заняла Сарра Малян (школа № 12, Мытищи), третье у Марии Конотоп (школа № 10, Кашира). Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском этапе соревнований.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.