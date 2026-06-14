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В швейные предприятия Ростовской области инвестировали 189,5 млн рублей

В первом квартале 2026 года объем инвестиций крупных и средних предприятий текстильной, швейной, обувной и кожевенной отраслей Ростовской области в собственное развитие достиг 189,5 млн руб. Об этом сообщает Ростовстат.

В первом квартале 2026 года объем инвестиций крупных и средних предприятий текстильной, швейной, обувной и кожевенной отраслей Ростовской области в собственное развитие достиг 189,5 млн руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Инвестиции идут на модернизацию мощностей, новое оборудование и укрепление сырьевой базы. Отмечается, что текстильная и легкая промышленность остается в регионе значимым сектором экономики. Предприятия Ростовской области производят повседневную одежду, спортивную одежду, детские коллекции, текстиль и обувь. Регион является лидером в Южном федеральном округе по объему производства махровых тканей и спецодежды.