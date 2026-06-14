Производитель металлоконструкций из Арзамаса внедрит бережливые технологии

Производитель металлоконструкций ООО «ТПК Пегас-Регион» из Арзамаса Нижегородской области стал 321-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Организация предоставляет полный перечень услуг по проектированию, изготовлению и монтажу металлоконструкций. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).
«Компания стала 14 предприятием Арзамаса, присоединившимся к проекту. Участие позволяет находить внутренние резервы для повышения эффективности без серьезных инвестиций. В ближайшие шесть месяцев эксперты РЦК проанализируют действующие процессы и разработают решения по их совершенствованию, параллельно будет вестись обучение работников», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.