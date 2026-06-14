Производитель металлоконструкций из Арзамаса внедрит бережливые технологии

«Компания стала 14 предприятием Арзамаса, присоединившимся к проекту. Участие позволяет находить внутренние резервы для повышения эффективности без серьезных инвестиций. В ближайшие шесть месяцев эксперты РЦК проанализируют действующие процессы и разработают решения по их совершенствованию, параллельно будет вестись обучение работников», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.