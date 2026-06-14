Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Химках прошли соревнования по спортивному ориентированию

Участие в них приняли около 200 человек.

Соревнования по спортивному ориентированию «Выбор сильных» прошли в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России» в Химках, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло 8 июня на территории парка Л. Н. Толстого. Участие в нем приняли около 200 спортсменов разных возрастов.

Им предстояло отыскать контрольные точки с помощью карт и электронных чипов. Победа зависела не только от скорости, но и от умения быстро ориентироваться и выбирать оптимальный маршрут.

Отметим, что соревнования посвятили Брусиловскому прорыву — одной из самых успешных операций Первой мировой войны, которая стала символом стратегического таланта и мужества русских воинов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.