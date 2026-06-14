В Химках прошли соревнования по спортивному ориентированию

Соревнования по спортивному ориентированию «Выбор сильных» прошли в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России» в Химках, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие прошло 8 июня на территории парка Л. Н. Толстого. Участие в нем приняли около 200 спортсменов разных возрастов.
Им предстояло отыскать контрольные точки с помощью карт и электронных чипов. Победа зависела не только от скорости, но и от умения быстро ориентироваться и выбирать оптимальный маршрут.
Отметим, что соревнования посвятили Брусиловскому прорыву — одной из самых успешных операций Первой мировой войны, которая стала символом стратегического таланта и мужества русских воинов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.