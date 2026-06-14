Что происходит с организмом, если пить много чая

Человеческий организм очень чувствительно реагирует на недостаток чего бы то ни было — витаминов, минералов, аминокислот и т. д. Во всяком случае это наиболее частое объяснение общего ухудшения самочувствия: когда видимых причин для нездоровья нет, значит организму чего-то не хватает.