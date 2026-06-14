Что происходит с организмом, если пить много чая

Человеческий организм очень чувствительно реагирует на недостаток чего бы то ни было — витаминов, минералов, аминокислот
Но избыток также может привести к негативным последствиям для здоровья, даже если речь об обычном чае, отметила врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова.
По ее словам, если постоянно пить чай в больших количествах, организм получит избыток фторидов. Это химические соединения фтора, которые чайное растение естественным образом накапливает из почвы и воды. В умеренных количествах фториды укрепляют эмаль, но при их избытке в некоторых случаях может развиться флюороза (хроническое заболевание зубной эмали, которое характеризуется появлением пятен, шероховатостей, сколов
Также в каждой чашке чая содержится в среднем 30−50 мг кофеина, обратила внимание Богомолова. Если выпивать по 6−8 чашек чая в день, не исключено повышение артериального давления, ощущение учащения сердцебиения, также могут появиться чувство тревожности и нарушения сна, рассказала специалист «Газете.Ru».
Сколько можно пить чая
Богомолова рекомендует взрослым употреблять не более 2−4 чашек черного или зеленого чая в день. В таких количествах напиток не только не повредит, но и окажет благотворный эффект. В умеренных количествах чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула гастроэнтеролог.
А вот детям достаточно в день одной-двух чашек чая во избежание негативного воздействия кофеина.
Беременным женщинам врач советует также употреблять не более четырех чашек напитка, но при этом им нужно контролировать общее потребление кофеина из всех источников.
Но если жизнь без чая представляется немыслимой, то в качестве альтернативы зеленому и черному напитку можно пить травяные чаи.
«В отличие от черного и зеленого чая, большинство из травяных чаев не содержит кофеин, поэтому они могут использоваться как альтернатива при его ограничении», — подчеркнула Богомолова.
При этом она обратила внимание, что травяные чаи представляют собой настои различных растений, которые существенно отличаются по составу и действию. Единой доказательной базы для таких напитков не существует: их эффекты и безопасность зависят от конкретного растения.
Поэтому при выборе травяного чая врач рекомендовала учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе наличие аллергии или непереносимости отдельных трав. Это поможет избежать негативных последствий для здоровья.