Волгоградцам показали Донскую пристань Царицына на месте «Гасителя»

В социальных сетях администрации Волгограда опубликовали редкий снимок царицынского берега: на фотографии конца XIX века — Донская пристань, там, где сегодня расположен знаменитый «Гаситель». Снимок наглядно объясняет, почему старый Царицын обходился без набережной в привычном нам виде.
Как рассказали в Государственном архиве Волгоградской области, город изначально складывался вовсе не как место для прогулок над Волгой, а как мощный транспортный узел Нижнего Поволжья.
Почти всё население кормилось от портовой деятельности: многочисленные пароходы швартовались к частным пристаням, у каждой был свой хозяин и своя команда. Ни о каком едином речном вокзале или благоустроенной набережной речь не шла — пристани существовали обособленно, деля между собой пассажиров и грузы.
По данным архива, идея центральной набережной с единым портом оформилась лишь в 1930-е годы. Тогда же власти впервые заговорили о глубокой реконструкции всего волжского берега.
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