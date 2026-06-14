Волгоградцам показали Донскую пристань Царицына на месте «Гасителя»

Почти всё население кормилось от портовой деятельности: многочисленные пароходы швартовались к частным пристаням, у каждой был свой хозяин и своя команда. Ни о каком едином речном вокзале или благоустроенной набережной речь не шла — пристани существовали обособленно, деля между собой пассажиров и грузы.