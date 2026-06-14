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Волгоградцам показали Донскую пристань Царицына на месте «Гасителя»

Волгоградцам показали архивное фото Донской пристани конца XIX века, которая находилась на месте нынешнего «Гасителя».

В социальных сетях администрации Волгограда опубликовали редкий снимок царицынского берега: на фотографии конца XIX века — Донская пристань, там, где сегодня расположен знаменитый «Гаситель». Снимок наглядно объясняет, почему старый Царицын обходился без набережной в привычном нам виде.

Как рассказали в Государственном архиве Волгоградской области, город изначально складывался вовсе не как место для прогулок над Волгой, а как мощный транспортный узел Нижнего Поволжья.

Почти всё население кормилось от портовой деятельности: многочисленные пароходы швартовались к частным пристаням, у каждой был свой хозяин и своя команда. Ни о каком едином речном вокзале или благоустроенной набережной речь не шла — пристани существовали обособленно, деля между собой пассажиров и грузы.

По данным архива, идея центральной набережной с единым портом оформилась лишь в 1930-е годы. Тогда же власти впервые заговорили о глубокой реконструкции всего волжского берега.

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