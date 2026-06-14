Глава СК России потребовал доложить ему о ходе расселения аварийного общежития в Красноярске

В приёмную Председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов общежития на улице Комбайностроителей в Красноярске. Потолочные перекрытия и стены здания 1950 года постройки разрушаются, ввиду высокой степени физического износа конструкций в 2017 году оно признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенными жилыми помещениями собственники не обеспечены, срок расселения установлен на 2030 год. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.