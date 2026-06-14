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Глава СК России потребовал доложить ему о ходе расселения аварийного общежития в Красноярске

Глава СК России дал ряд поручений в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красноярске.

Глава СК России дал ряд поручений в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красноярске.

В приёмную Председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов общежития на улице Комбайностроителей в Красноярске. Потолочные перекрытия и стены здания 1950 года постройки разрушаются, ввиду высокой степени физического износа конструкций в 2017 году оно признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенными жилыми помещениями собственники не обеспечены, срок расселения установлен на 2030 год. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Впоследствии данные процессуальные решения были отменены надзорным органом. В настоящее время региональным следственным управлением организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексею Еремину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Кроме того, Бастрыкин затребовал у Еремина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенные жилые помещения.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.