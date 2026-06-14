Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области меняют грозотрос на ключевых ЛЭП для 2,5 млн жителей

Новочеркасская ГРЭС и ЛЭП Дона получат сверхпрочную грозозащиту на 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга приступили к замене 20 км грозозащитного троса на высоковольтных линиях 220−330 кВ. Обновление оборудования, обеспечивающего выдачу мощности, включая Новочеркасскую ГРЭС, направлено на повышение надежности электроснабжения 2,5 млн жителей региона.

Новый грозотрос обладает повышенной прочностью, коррозионной стойкостью и рассчитан на 40 лет службы.

По словам замгубернатора Игоря Сорокина, проект является частью программы по модернизации электросетевой инфраструктуры региона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Жителей Ростовской области предупредили об отключении телевидения 17 июня.