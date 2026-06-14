В Ростовской области меняют грозотрос на ключевых ЛЭП для 2,5 млн жителей

В Ростовской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга приступили к замене 20 км грозозащитного троса на высоковольтных линиях 220−330 кВ. Обновление оборудования, обеспечивающего выдачу мощности, включая Новочеркасскую ГРЭС, направлено на повышение надежности электроснабжения 2,5 млн жителей региона.
Новый грозотрос обладает повышенной прочностью, коррозионной стойкостью и рассчитан на 40 лет службы.
По словам замгубернатора Игоря Сорокина, проект является частью программы по модернизации электросетевой инфраструктуры региона.
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