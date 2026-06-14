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Жители Татарстана могут выбрать символы региона

Голосование стартовало в День эколога на Петербургском международном экономическом форуме.

Всероссийское голосование, в котором могут принять участие жители Республики Татарстан, стартовало в День эколога на Петербургском международном экономическом форуме в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Государственном комитете региона по биологическим ресурсам.

До конца сентября на портале каждый житель республики сможет выбрать по одному виду в двух номинациях: «национальные виды» (животные и растения — символы всей страны) и «региональные виды» (уникальные обитатели родного края, в том числе Татарстана).

По итогам голосования будет составлен федеральный список из 100 видов, а также определен победитель в каждом из 89 регионов. Он получит общественную поддержку и адресную помощь от бизнеса и региональных властей.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.