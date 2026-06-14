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За три месяца швейные фабрики Дона отгрузили продукцию на 11,4 млрд рублей

В Ростовской области первые три месяца 2026 года предприятия легпрома отгрузили своей продукции на 11,4 млрд руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области первые три месяца 2026 года предприятия легпрома отгрузили своей продукции на 11,4 млрд руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Как сказано в сообщении, легкая промышленность Ростовской области — многоотраслевой комплекс, в регионе работают текстильные, швейные, обувные, кожевенные предприятия. Всего в этой сфере занято 10,7 тыс. специалистов.

В первом квартале 2026 года объем инвестиций крупных и средних предприятий текстильной, швейной, обувной и кожевенной отраслей Ростовской области в собственное развитие достиг 189,5 млн руб., писал «Ъ-Ростов» ранее. Инвестиции идут на модернизацию мощностей, новое оборудование и укрепление сырьевой базы.