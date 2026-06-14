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Участницы «Активного долголетия» посетили фетровую фабрику в Воскресенске

Первой точкой маршрута стал музей «Русские валенки».

Участницы программы «Активное долголетие», реализуемой в ходе национального проекта «Семья», побывали на одном из старейших промышленных предприятий Воскресенска. Они познакомились с историей производства и увидели современные технологии изготовления изделий из шерсти и войлока, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Первой точкой маршрута стал музей «Русские валенки», где гостьям рассказали об истории традиционной русской обуви и показали полный цикл ее изготовления — от обработки шерсти до готового изделия. Затем экскурсия продолжилась в производственных цехах, где женщины увидели основные этапы переработки шерсти, работу современного оборудования и процесс создания войлочных материалов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.