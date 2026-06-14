«Музыка сквозь время»: в кирхе Домнау выступил уникальный хор из Москвы

Мы увидели, что духовная музыка прекрасно связывает эпохи. Наша программа объединила современников — Арво Пярта и Дэвида Лэнга — с мастерами эпохи Возрождения, такими как Палестрина. Несмотря на разницу в столетиях, вся эта музыка глубока, духовна и пронизана широкой палитрой человеческих чувств, будь то тексты Нового или Ветхого Завета. Мы создали два мира: свежий, мажорный, сверкающий мир Ренессанса и более глубокий, меланхоличный XXI век, — объясняет дирижёр ансамбля Глеб Картасевич.