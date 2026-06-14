«Музыка сквозь время»: в кирхе Домнау выступил уникальный хор из Москвы

В кирхе Домнау XIV века выступил хор Intrada. Уникальный коллектив из Москвы стал участником фестиваля «Кантата». Музыканты исполнили особую программу, показывающую диалог времён. Мелодии эпохи Возрождения перекликались с современными композициями в стиле минимализм.
Мы увидели, что духовная музыка прекрасно связывает эпохи. Наша программа объединила современников — Арво Пярта и Дэвида Лэнга — с мастерами эпохи Возрождения, такими как Палестрина. Несмотря на разницу в столетиях, вся эта музыка глубока, духовна и пронизана широкой палитрой человеческих чувств, будь то тексты Нового или Ветхого Завета. Мы создали два мира: свежий, мажорный, сверкающий мир Ренессанса и более глубокий, меланхоличный XXI век, — объясняет дирижёр ансамбля Глеб Картасевич.
Несмотря на периодические заряды дождя и града, в старинной кирхе собралось множество любителей музыки. Необычные ритмы и глубина звучания по-особенному раскрывались в стенах средневекового сооружения, а подсветка сводов добавляла слегка мифической атмосферы. Именно той, что так подходит древним кирхам и замкам Калининградской области.
Программа «Кантаты» рассчитана до до 16 июня. В воскресенье концерты пройдут на территории завода «Понарт» в Калининграде и в кирхе Гердауэн в Железнодорожном. В понедельник фестиваль переместится на замок Нойхаузен в Гурьевске.
Финальный гала-концерт 16 июня пройдёт на площадке Тапиау в Гвардейске. Программа включает Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича и оркестровую пьесу Георгия Свиридова «Время, вперёд!» в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра. Билеты на каждое событие можно приобрести на сайте фестиваля. Вырученные средства направят на восстановление объектов культурного наследия Калининградской области.
Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата».