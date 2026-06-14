Молодожены в Пермском крае подарили корм подопечным приюта для собак

Новость о добром поступке быстро разлетелась по социальным сетям. Приют поделился этим на своей официальной странице, поблагодарив молодую семью. Подписчики группы также не остались равнодушными и оставили множество теплых комментариев, желая паре счастья и отмечая, что начинать семейную жизнь с таких поступков — прекрасная примета: «Счастливой семейной жизни им, ведь они её начали с добрых дел», «Молодцы. Пусть любовь вас сопровождает всю жизнь», «Начинать семейную жизнь с добрых дел — это хорошая примета, добро в дом обязательно вернется вдвойне».